フットサルの国内最高峰F1リーグのボアルース長野は30日、今シーズンの開幕戦を迎え強豪相手に黒星スタートとなりました。アウェーで今シーズンをスタートさせたボアルース長野。開幕戦の相手は、2シーズン前の優勝チーム、強豪・浦安です。相手に先制を許す展開となったものの前半8分、相手陣内で上林がボールを奪うと、チーム最古参の松永が中央で合わ