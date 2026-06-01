TOHOシネマズは、全国のTOHOシネマズにおける鑑賞料金を、7月1日から一部改定する。現在の全国一律の料金体系を見直し、各劇場の立地特性・設備環境などを総合的に踏まえて劇場ごとに料金を設定する。 6月1日17時40分に編集部が確認したところ、例えば東京都内のTOHOシネマズ新宿、六本木ヒルズ、大井町は現在の一般2,000円が2,200円に値上げ。大学生・専門学生は1,500円から16,00円に、高校生は1,000円から1,100円に、シニア(