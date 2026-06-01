お笑いコンビ「錦鯉」（長谷川雅紀、渡辺隆）が１日、東京・渋谷区の将棋会館で「Ｊ：ＣＯＭ杯３月のライオン子ども将棋大会第１５回大会開催記念イベント」に出席した。長谷川の「駒、駒、駒…」の掛け声で、２人は駒形のかぶり物を身につけて登場。長谷川が歩、渡辺が王。長谷川は「なんで僕が王じゃないんですか」と不満げ。渡辺が「顔が歩だもん」とツッコむと、長谷川は「初めて言われた」と笑った。２人は将棋経