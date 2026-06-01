お笑いコンビ・錦鯉が1日、都内で行われた『J:COM杯3月のライオン子ども将棋大会第15回大会開催記念イベント』に出席。将棋の駒として登場した。【写真】そんなに変わらない？15年前の錦鯉の写真JCOM、囲碁将棋チャンネルは、羽海野チカ作の高校生プロ棋士を主人公にした漫画「3月のライオン」とコラボした将棋大会「J:COM杯 3月のライオン 子ども将棋大会」を全国各都市で開催。本大会は、小中学生に将棋の楽しさを知って