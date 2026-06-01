バスケットボール女子日本代表候補の強化合宿で指導する大神監督＝東京都内9月開幕の愛知・名古屋アジア大会に向けたバスケットボール女子日本代表候補の強化合宿が1日、東京都内で公開され、元日本代表ガードの大神監督は「32年ぶりに日本で開催されるアジア大会の頂点を取りにいく。責任と覚悟をしっかり持って、チーム全員でてっぺんに向かって挑戦していきたい」と抱負を語った。Wリーグのトヨタ自動車で2022年から指揮を