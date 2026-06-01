◇サッカー キリンチャレンジカップ2026 日本 1-0 アイスランド〈5月31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉サッカー日本代表はFIFAワールドカップ2026開幕前の壮行試合に勝利。森保一監督が会見で試合を振り返りました。試合は両チーム無得点の後半42分、MF/FW小川航基選手のヘディングゴールで1点をあげて勝利。森保監督は「アイスランドもいいチームでタフな試合に。なかなか(ゴールを)こじあけるのが難しく、時折相手のカウンター