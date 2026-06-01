悪い人じゃないのはわかってる…でも毎朝来られると、さすがに気が重くなりますよね。味噌汁をひと口飲んで味付けをチェック、冷蔵庫を開けてメモを残していく義母。善意100%なだけに、なかなか強く言い出せないのが辛いところです。しかも夫まで義母の肩を持つ発言をしてきて…妻の味方は一体どこにいるのでしょうか？>>【まんが】義母が求める嫁にはなれません！(ウーマンエキサイト編集部)