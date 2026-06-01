サッカー元日本代表の柿谷曜一朗氏（36）が30日に更新されたアンジャッシュ渡部建（53）のYouTube「渡部のサシ飲み」に出演。サッカーのW杯北中米大会に臨む日本代表について語った。4月に収録を行ったという動画。渡部に「過去最強ですか？」と質問されると柿谷氏は「もちろんです。桁違いだと思います」と力強く即答した。その理由として「そもそも選手のレベルとか技術的なことはもちろんそう」と前置きした上で「選手た