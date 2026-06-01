【北京＝東慶一郎】中国海警局は１日、台湾東方の海域で同日、海警船が「法執行パトロール」を実施したと発表した。「日本とフィリピンがこの海域の境界画定に関する交渉開始を一方的に発表したことに対する必要な行動だ」と主張している。日比両国は５月２８日の首脳会談で、海洋協力推進のため、両国間の排他的経済水域（ＥＥＺ）と大陸棚の境界画定に向けた交渉の開始で合意した。中国は、台湾東方の海域に自国の大陸棚とＥ