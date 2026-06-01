日本野球機構（ＮＰＢ）の理事会と、１２球団実行委員会が１日、都内で行われた。実行委員会では来年３月２６日のセ・パ同時開幕が承認された。細かな日程などの詳細は今後、決定する。また、２軍戦における育成選手の出場枠特例を今年の暫定ルールとして承認。２日から施行するとした。「ゾンビたばこ」などと呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したなどとして逮捕され裁判で刑が確定した元広島選手が、裁判で「周囲にも吸