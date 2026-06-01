平日深夜に放送しているバラエティゾーン「バラバラ大作戦」。月曜〜木曜の深夜2：45〜3：05にはチャレンジ枠「バラバラマンスリー」が設置されており、このたび2026年6月のラインナップが解禁された。本日6月1日（月）からスタートするのは――・月曜『カラタチ福留ワンナイト』＜MC：カラタチ、福留光帆＞・火曜『スポンジ・シノ2』＜MC：篠塚大輝（timelesz）＞・水曜『劇団ひとりのおひとり上手』＜MC：劇団ひとり＞・木曜『ド