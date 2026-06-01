6月6日、7日に富士山こどもの国にて開催されるキャンプイン音楽フェスティバル『FUJI & SUN ’26』のメインステージ“SUN STAGE”で行われるパフォーマンスが、WOWOWにて8月に放送／配信される。 （関連：日本の音楽はこれから新時代へ向かっていく、『Zipangu』伝説の始まり史上最大の海外フェスが見せた絶景） 本フェスには、柴田聡子、ハンバート ハンバート、くるり、JAZZ NOT ONLY JAZZ