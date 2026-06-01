5月31日に東京ドームで最終公演を行い、グループとしての活動を終了した嵐に対し、俳優や声優らがそれぞれの公式X（旧Twitter）を更新し、惜別と感謝のメッセージを寄せた。 参考：風間俊介の武器は“振れ幅”と“一貫性”月9＆BLドラマ初主演作で示すバイプレイヤー力 風間俊介は、「5人で並んでいる姿を、懸命に『特別だ。焼き付けよう』と言い聞かせるけど、何故だかいつもの姿と認識してしま