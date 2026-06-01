6月1日、バンビシャス奈良は、石井崚平が2025－26シーズンをもって現役を引退することを発表した。 新潟県出身で30歳の石井は、188センチ88キロのシューティングガード。新潟県立長岡大手高校から駒澤大学へ進学し、2017年に特別指定選手としてアースフレンズ東京Zに加入した。翌年には地元の新潟アルビレックスBBへ移籍し、3シーズンにわたりプレー。その後、愛媛オレンジバイ