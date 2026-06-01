クロード・ベリ監督による1983年製作の映画『チャオ・パンタン』が4Kデジタル版として、7月4日より渋谷ユーロスペースほか全国順次公開されることが決定。あわせて特報映像とメインビジュアル、場面写真が公開された。 参考：是枝裕和監督が『箱の中の羊』で“夫婦”と“AI”を描いた理由映画を飛躍させる“人間の歪み” 本作は、ヌーヴェルヴァーグだけにとどまらず「チェコニューウ