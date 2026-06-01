今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米５月ＩＳＭ製造業景況感指数などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１５９円００～１５９円９０銭。 ドル円相場は、米イランの戦闘終結に向けた交渉に不透明感が残り原油価格が高止まりするなか、１５９円台半ばを中心とする一進一退が続いている。イラン情勢を踏まえた景況感が注目されるなか、今晩は米５月ＩＳＭ製造業景況感指数が発表される。市場では