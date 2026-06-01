【家電コンサルのお得な話・299】 住宅設備機器に加え、家庭用ゲーム機やスマートフォン（スマホ）なども価格改定のアナウンスが続いている。背景にあるのは、AI普及による半導体メモリーの需給逼迫だ。DRAM価格が前年比約9倍、SSDの大口取引価格も約2倍に上昇したとの報道もある。これまでは「ゲーム機やスマホの話」と感じていた人も多いかもしれない。しかし、その波はPCにも及んでいる。●買うなら価格改定前に家電業界で