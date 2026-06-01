〇5月26日 グローバル高配当株式ファンド（１年決算型） 運用会社：アモーヴァ・アセットマネジメント フィデリティ・世界テクノロジー・厳選株式ファンド（資産成長型）（テック・ハンター） 運用会社：フィデリティ投信 フィデリティ・世界テクノロジー・厳選株式ファンド（毎月決算・予想分配金提示型）（テック・ハンター） 運用会社：フィデリティ投信 Ｏｎｅ／ティ&#12540