日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月1日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万2767枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 12767( 12767) ABNクリアリン証券 12061( 12061) バークレイズ証券9525(9525) JPモル