日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月1日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の2万6521枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 26521( 21907) ABNクリアリン証券 19040( 18673) バークレイズ証券 14066( 13761) JPモル