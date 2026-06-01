「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、有罪判決を受けたカープの羽月隆太郎元選手に対し、「エトミデート」を譲り渡したとして、東京都の男が再逮捕されました。羽月隆太郎元選手は2025年12月、当時の自宅で「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして、5月、拘禁刑1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡され、刑が確定してます。その羽月