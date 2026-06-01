デンマークの食文化や暮らしを紹介するフェアに、世界に認められたハンバーガーが日本初上陸です。広島アンデルセンで6月1日から始まった「デンマークフェア」。ライ麦パンを使ったデンマークの伝統料理や、魚介がふんだんに入ったランチプレートなど、約50種類の商品が楽しめます。中でも注目は、世界トップ27のハンバーガーに選ばれたことのある「ガソリングリル」。日本