国民的人気アイドルグループの「嵐」が5月31日、26年半の活動に幕を下ろしました。広島のファンやゆかりのある人たちからも、惜別や感謝の言葉が聞かれました。■10代「すごい悲しい。ずっとテレビとかで見ていたので。」■30代「朝、番組の特集で（ラストライブを）拝見して、号泣して化粧ができなかった。」■80代「人間的にも素晴らしい5人組ですよね。ショックだった、年をとっていても。」ファンの思い出の曲は・・