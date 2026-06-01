声優の森永千才が結婚した。事務所の公式サイトにて発表された。【写真】どんな人？結婚した森永千才公式サイトでは「この度、弊社所属の森永千才が結婚いたしましたので、皆様にご報告させていただきます。今後とも、温かいご声援の程よろしくお願いいたします」と報告。森永からのコメントも掲載され「いつも応援してくださってる皆さまへ。この度、私、森永千才は結婚いたしましたことをご報告させていただきます。これか