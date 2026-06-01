お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が、初著書『津田日記』（新潮社）を5月27日発売し、東京・新宿三丁目駅、大阪・梅田駅で“特大広告”の掲出が始まった。【画像】ダイアン・津田がつづった『津田日記』の中身『津田日記』は、ゴイゴイスーな2025年に、津田さんが1日も欠かさずつづった日記をまとめたもので、感情むき出しで人間くささが全開となっている。50歳の誕生日となった5月27日に発売された。“特大広告”は、6月1