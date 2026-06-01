ソフトバンクは、「ワイモバイル」ブランドから、ZTE製のスマートフォン（スマホ）「かんたんスマホ5」を2026年6月4日に発売する。シニアユーザーの安心かつ快適なスマホの使用や、日々の健康作りに役立つ機能を豊富に搭載する。ユーザーを助ける多彩なサポート機能「家族サポート」機能を新搭載。離れて暮らす家族などと通話しながら、本機の画面を相手のスマホに映し出し、設定などの操作を代わりに行うことで、使用方法を教えた