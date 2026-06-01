Official髭男dismが代表曲「Pretender」のライブ映像をYouTubeのオフィシャルチャンネルにて公開した。【動画】名曲すぎる！Official髭男dism「Pretender」ライブ映像同映像は、7月15日に発売されるライブ映像作品『OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』に収録されるもの。今回公開されたライブ映像では、赤く染められたステージでメンバー4人が演奏し、日が落ちたスタジアムでのパフォーマンスが映える見応えのある