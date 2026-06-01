ジェームズ・ガンが手がける新生DCユニバースの最新作『スーパーガール』（6月26日、日米同時公開）と、K-POPガールズグループ・LE SSERAFIMのスペシャルコラボレーションが発表された。【動画】LE SSERAFIMによるグリーティング映像欧州での初単独公演を含む世界23都市32公演を巡るワールドツアーの開催を発表し、日本でも昨年の東京ドーム公演を成功させるなど、グローバルに存在感を拡大し続けるLE SSERAFIM。今回発表さ