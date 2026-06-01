テレビアニメ『炎の闘球女 ドッジ弾子』（TOKYO MXなど7月6日放送開始）の主題歌情報が解禁された。OPテーマは、ももいろクローバーZの新曲「会心の一劇」に決定し、百田夏菜子は「弾子は私をモデルにしてくださっているとお聞きしました」と驚きのコメントを寄せた。【動画】ももクロ新曲使用！公開された『ドッジ弾子』メインPV公開されたメインPVでは、ED主題歌に決定しているi☆Risの「Welcome to あざとさワールド」も使