俳優・高橋ひとみ＆箭内夢菜が、森カンナが主演を務める、日本テレビ月曜プラチナイト枠ドラマDEEP『多すぎる恋と殺人』（毎週月曜 深0：24）の第10話にゲスト出演することが発表された。出家した真奈美の行く末に迫る第9話は、きょう1日（※9話のみ深0：29〜）に放送される。【場面写真】迫力！神木譲（前田公輝）の胸ぐらを掴む真奈美（森カンナ）本作は、自由に生きる“奔放刑事”のたくさんの恋と別れを描く超・刺激的なラ