1日（月）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の北海道イエロースターズは、2026-27シーズンからのSVリーグ参入に伴い、チームロゴを変更することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今回のロゴ変更は、SVリーグ参入を機にクラブのさらなる飛躍とブランド価値の向上を目指して実施されるもの。クラブは新たなロゴのもと、地域に根ざしたクラブとしてさらなる成長