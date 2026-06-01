テレビ朝日系バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』（月〜木深2：45※一部地域をのぞく）内で展開されている、月替わりチャレンジ枠『バラバラマンスリー』。6月のラインナップが発表された。【番組カット】かわいい〜！チーズっぽい被り物を被る篠塚大輝月曜は『カラタチ福留ワンナイト』（MC：カラタチ、福留光帆）、火曜は『スポンジ・シノ2』（MC：timelesz・篠塚大輝）、水曜は『劇団ひとりのおひとり上手』（MC：劇団