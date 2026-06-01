「めっちゃ楽しかったです！」 1万211人が詰めかけたSVリーグ・チャンピオンシップファイナルの第1戦後、大阪ブルテオンのリベロ・山本智大は、敗戦後とは思えないとびきりの笑顔で答えた。 選手入場の際に、右手で左胸をドンとたたく仕草をしていたため、普段は緊張知らずの山本でも緊張しているのだろうかと思ったが、見当違いだった。 「あれは気合いを入れるために（笑）。緊張はしないですね。楽しみだったし