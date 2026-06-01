漫画『ホタルノヒカリ』（作者：ひうらさとる）が、海外でドラマ化企画が進行中であることが発表された。ハリウッドの制作会社・Unapologetic Projectsが、ドラマ化開発権を獲得し、作品の宣言担当は「ドラマ化に向けて、本格的な動きが進行中」と説明した。【写真】ウェディングドレス姿の綾瀬はるか！『ホタルノヒカリ』場面カット『ホタルノヒカリ』は、恋愛よりも快適で気楽な生活を好む「干物女」の主人公・雨宮蛍が、人