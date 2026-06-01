総務省＝東京・霞が関スマートフォンやパソコンなどのデジタル端末を使い、自動車税や固定資産税といった地方税が納付された件数が、2025年度は1億1284万件だった。総務省が1日明らかにした。1億件を超えたのは初めて。納税額は約19兆1千億円で、25年度地方税収の見込み額の4割に当たる。23年4月から全国統一のQRコードが導入され、決済アプリでのキャッシュレス納付が可能になり利用が伸びた。QRコードを用いた納付が可能な