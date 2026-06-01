災害対策支援船から岩淵水門を視察される天皇陛下＝1日午後、東京都北区天皇陛下は1日、東京都北区を訪れ、荒川と隅田川の分岐点に位置し、隅田川の氾濫を防ぐために設置されている岩淵水門を視察された。国の災害対策支援船に乗り、ライフジャケットを着てデッキに上がり、担当者の説明を聞きながらカメラで撮影していた。陛下は「水問題」の研究をライフワークとしている。担当者によると、水門の大きさなどについて尋ねたと