プロ野球・DeNAは6月1日、オースティン・コックス投手をウェイバー公示したことを発表。同日に育成の庄司陽斗投手を支配下登録しました。今季、5月に左肘内側側副靱帯の手術を受けたコックス投手。6月の段階で球団は手放すこととなりました。代わりに支配下昇格となった庄司投手は2023年に育成ドラフト4位で入団した3年目の左腕で、今季はファームで6試合の先発を含む11試合の登板で防御率1.73を記録しています。DeNAにとって激動