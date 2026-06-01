【映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 4月24日 公開 アニメ映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」について日本における累計興行収入が70億円を突破し、動員の累計は500万人を突破したことが明らかになった。 「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」は4月24