タレントの磯野貴理子が、１日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。レギュラー陣の不平不満をぶった切った。磯野は、長寿トークバラエティー番組「はやく起きた朝は…」（フジテレビ系）に出演中。「はやく起きた朝は…」の人気コーナー「視聴者からの不平不満愚痴のお便り」にちなんで、レギュラー陣からのお便りを受けた。横澤夏子は電話の音声ガイダンスが苦手で、通話料にイライラしているという。これに磯野は「