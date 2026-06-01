ホワイトソックスが快進撃米大リーグ・ホワイトソックスは5月31日（日本時間6月1日）、本拠地タイガース戦に2-1で勝利。5連勝で今季32勝27敗の貯金5とした。20本塁打を放っている村上宗隆内野手が負傷者リスト（IL）入りしている厳しい状況だが、ア・リーグ中地区首位のガーディアンズを1ゲーム差の2位で追っている。この日は先発バークが6回途中1失点の好投。1点を追う7回に4番モンゴメリーの15号ソロで追いつくと、ピーター