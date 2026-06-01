夏に向けてワードローブを更新したいなら、まずはのセールアイテムからチェックしてみて。今回ご紹介するのは、夏のコーディネートにぴったりな【GU（ジーユー）】のキュロッツ。軽やかな素材が爽やかで、これからの季節に活躍しそうなアイテムです。GUスタッフさんのおしゃれなコーディネートも参考にしながらチェックしていきましょう。 広がりシルエットのスカー