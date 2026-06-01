日の丸を破損する行為を罰する「国旗損壊罪」の策定を急ぐ自民党は、法律の骨子案を大筋で了承、今国会での成立に動き出した。「サンデーモーニング」（TBS系）の膳場貴子キャスターは2026年5月31日放送の「風をよむ」コーナーで、「高市総理の下、国旗損壊罪を定めようという議論が進んでいます」と取り上げ、民族派政治団体代表のコメントを紹介した。自民党内からも「内心や表現の自由を萎縮させる恐れがある」高市首相は「日本