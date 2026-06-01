XG XGが、日本時間6月1日※現地時間5月31日、ドジャー・スタジアム（ロサンゼルス）で開催されたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの試合に招待され、試合前の始球式を務めた。【写真】佐々木朗希選手に対して投球するXG・JURINスタジアムDJによって紹介されると、JURINは山本由伸選手の18番、CHISAはロバーツ監督の30番、HINATAはフレディ・フリーマンの5番、HARVEYは佐々木朗希選手の11番