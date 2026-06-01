技術カンファレンス「NVIDIA GTC Taipei 2026」の基調講演が日本時間の2026年6月1日12時に実施されました。基調講演ではWindows PC向けSoC「RTX Spark」やWindowsデスクトップPC「DGX Station」が発表されたほか、アメリカ企業によるオープンモデルの中では最高性能の「Nemotron 3 Ultra」やAIサーバー「Vera Rubin」の量産開始も発表されました。Enterprise Software Leaders Build AI Agents With NVIDIA | NVIDIA Newsroomhttps