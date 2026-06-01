記事ポイントスマホRPG「ミリオンモンスター」の新キャラクター「極彩蛇姫ネロア」リリースを記念し、声優・羊宮妃那さんの直筆サイン色紙が抽選で5名に当たるキャンペーンが6月15日まで開催中です応募方法はXの公式アカウントフォロー＆対象ポストのリポストのみ、無料アプリゲームのユーザーも未プレイの方も参加できます羊宮妃那さんは「僕の心のヤバイやつ」山田杏奈役や「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」ララァ・スン役など人気作