◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１００％の力で、再びマイル王へ。担当助手のＳＮＳアカウントから「おぱんち」と呼ばれ、ファンに愛される２５年ＮＨＫマイルＣ覇者パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）。その後はスプリント路線にかじを切り、前走の高松宮記念では４着だったが、決して万全の状態ではなかった。サウジ遠征明けで、トレセンに帰厩して