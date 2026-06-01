記事ポイントスマホRPG『天空のアムネジア』に新英雄「恵比寿」が実装され、声優・乾夏寧さんの直筆サイン色紙が合計5名に当たるキャンペーンが開催中です公式X（フォロー＆リポスト）とゲーム内応募の2経路で参加できます応募期間は2026年6月15日（月）15時59分までです iOS／Android向けスマホRPG『天空のアムネジア』に新英雄キャラクター「恵比寿」が実装され、そのキャラクターボイスを担当する声優・乾夏寧さんの直筆サ