「エイジェックカップ第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）関西ブロック予選（小学生の部）の組み合わせ抽選会が５月２４日、大阪市内の日本少年野球連盟本部で行われた。関西ブロックの代表枠は４つで、１３チームが４ブロックに分かれて全国切符を争う。昨夏、全国制覇を果たした滋賀大津ボーイズ（滋賀県支部）は、初戦が高石ボーイズ（大阪南支部）。準優勝の大阪柴島ボーイズ（大阪北支部）は、香芝