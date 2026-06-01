記事ポイントホテル・旅館で急増する「放置スーツケース」を修理・再生して次の利用者へ届ける循環型事業が2026年6月1日に始動札幌市・札幌ホテル旅館協同組合・物流企業・再生事業者の4者が役割分担する「札幌モデル」を構築宿泊施設の保管・処分コスト負担を軽減しながら、廃棄ゼロを目指す仕組みを紹介 訪日旅行需要の回復とともに、ホテルや旅館に置き去りにされるスーツケースが急増しています。スーツケース再生・リユ