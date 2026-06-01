YouTubeの「【公式】カンテレアナウンサーチャンネル」でこのほど、高橋真理恵アナ、田中友梨奈アナ、吉原功兼アナによる「歌ってみた動画」を投稿した。【動画】「本気エンタメやん」THE FIRST TAKE風に歌ってみたカンテレアナ「【歌ってみたで！】アナウンサーがハチエモンの歌をガチ熱唱?!高橋真理恵×田中友梨奈×吉原功兼 ‐ やっぱハチエモン／THE EIGHTH TAKE」と題した動画で、サムネイルも「THE FIRST TAKE」風。田中